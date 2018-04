Beroofde juwelier Lochem gewoon geopend 'want de deur ligt er toch uit'

De snelkraak vond plaats rond 4:00 uur in de nacht. Een ruit is ingeslagen en het rolluik vernield. Er zijn gouden sieraden gestolen. Over een eventueel vluchtvoertuig van de daders is nog niets bekend.

Gewoon geopend

De juwelierszaak is donderdag gewoon geopend 'want de deur ligt er toch uit' zo vertelt Van Kernebeek laconiek. Dit is helaas niet de eerste keer dat er bij hem ingebroken is. Zo'n twintig jaar geleden vond er een ramkraak plaats bij zijn andere vestiging in Borculo.