Beschadigde brug in Lochem wordt verstevigd: ‘Over 5 tot 10 jaar geheel vervangen’

Volgende week moet Deventer Zorgtuin écht weg van terrein Groenbe­drijf: ‘Kwartje lijkt maar niet te vallen’

Groenbedrijf Deventer wil het terrein in Het Nieuwe Plantsoen anders gaan gebruiken. En of die plannen in het bestemmingsplan passen of niet: de Zorgtuin moet er weg. GroenLinks Deventer hoopte op meer coulance van het Groenbedrijf. ,,Het is niet gezegd dat de plannen van het Groenbedrijf op die plek wel kunnen. Laat de Zorgtuin dan zitten, tot er duidelijkheid is.’’