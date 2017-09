Besluit over woningbouw Laren vermoedelijk later

Een besluit over de omstreden bouw van vier woningen aan de Zutphenseweg in Laren laat vermoedelijk langer op zich wachten. Dat was maandagavond de conclusie na bespreking van het plan.

Onderwerp van gesprek in het gemeentehuis was de beoogde bouw van vier vrijstaande woningen achter de Zutphenseweg 27 en 27a. Tegen dat plan is flink wat verzet vanuit de buurt.

In ruil voor sloop van stallen elders in de gemeente mogen aan de Zutphenseweg door een ontwikkelaar vier woningen worden gerealiseerd. Verontruste Larenaren hebben zich verenigd in de groep Mooi Laren Zutphenseweg. Tegenstanders vinden dat de dorpsrand van Laren er veel minder mooi uitziet als er op die plek huizen komen. Ook over het proces zijn zij niet te spreken, zo bleek maandagavond. Vier omwonenden spraken gisteravond in. Sommigen gaven aan dat vragen die zij hebben niet zijn beantwoord en dat de buurt niet voldoende is gehoord.

Tijdsdruk