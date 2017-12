Bestuurder met schrik vrij bij ongeluk in Lochem

Groen licht voor twee zonneparken in Lochem

18 december De gemeenteraad van Lochem stemt in met de komst van twee pilots voor zonneparken. Een Duitse ontwikkelaar, Kronos, heeft al een principe-overeenstemming bereikt met een landbouwer om grond af te staan aan de Goorseweg. Voor het andere zonnepark is een andere ontwikkelaar in de weer geweest met boeren om grond af te staan, maar dat is tot nu toe niet gelukt, zo werd gisteravond aan het einde van de vergadering duidelijk.