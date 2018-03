Betonblokken op weg Lochem-Vorden dit jaar vervangen

Ver­ont­waar­di­ging over uitstel aanpak Koedijk in Lochem

5:00 De discussie over de inrichting van de Koedijk in Lochem is na twee jaar praten terug bij af. Zieke bomen worden gekapt, maar voor de rest verandert er niets. Omwonenden zijn verontwaardigd over dat besluit van de gemeente Lochem.