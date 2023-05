Bewolkt weer in Lochem vandaag

Jaar van doorbraak eindigt voor Jeffrey de Lange in Heerenveen: ‘Ieder moment genoten’

Jeffrey de Lange was jarenlang een keeper in de kantlijn van het betaalde voetbal. Tot zijn overstap naar Go Ahead Eagles, waar hij dit seizoen zijn doorbraak beleefde. Dat jaar eindigde zondag tegen SC Heerenveen met een 2-0 nederlaag.