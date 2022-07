Bewoners aan 'beruchte’ weg in Lochem nog steeds bezorgd over veiligheid: ‘Gemeente komt beloftes niet na’

Bewoners aan de Zwiepseweg in Lochem hadden in januari nog goede hoop dat de gemeente hun weg vóór de zomer eindelijk een stuk veiliger zou maken. Ruim een half jaar later is er nog amper iets gedaan met de voorstellen die zij destijds deden. ,,Er zijn ons maatregelen beloofd die nog niet zijn genomen. Dat is erg teleurstellend.’’