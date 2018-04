Bewoners Tusselerhof Lochem tijdelijk naar andere locatie

Zwembad in Gorssel donderdag en vrijdag open

17 april ,,Ik kan me niet heugen dat het eerder is voorgekomen'', zegt Jorrit Erps van De Boskoele over het feit dat het zwembad nu al open gaat. ,,In de tien jaar dat ik het weet zijn we nog nooit zo vroeg open gegaan.'' De officiële opening van het zwemseizoen is op 5 mei. In verband met het zomerse weeg gaat het zwembad evenwel donderdag en vrijdag alvast twee dagen open. Erps: ,,De zomer voorproeven.''