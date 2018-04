Bezwaren tegen zonnepark Lochem afgewezen

Initiatiefnemer TPSolar is van plan om 30.000 zonnepanelen te plaatsen op de voormalige stort Armhoede in Lochem. De provincie Gelderland verleende in oktober een vergunning. Daar werden vervolgens twee bezwaarschriften tegen ingediend. Een daarvan namens twee in de buurt gevestigde agrarische bedrijven. Het tweede bezwaarschrift is ingediend door een lokale belangengroep, namens een eveneens lokale belangenvereniging.