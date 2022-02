Bianca uit Lochem vindt verdwenen hartsvriendin na 40 (!) jaar terug in Argentinië

Onvrede bij lokale Gelderse VVD’ers over landelijke collega’s: ‘Ontkoppe­ling AOW is een ondoor­dacht plan’

Stevige kritiek vanuit acht Gelderse VVD-fracties over het ontkoppelen van de AOW van het minimumloon, een van de meest besproken ideeën van het kersverse kabinet. De lokale VVD’ers roepen fractievoorzitter Sophie Hermans hier niet mee in te stemmen. ,,Tweede Kamerleden moeten opkomen voor de burgers. Dat missen we nu.”

