Bibliotheek Lochem en sporthistoricus vragen hulp bij onderzoek naar oorlogsslachtoffers van voetbalclubs

Deze bakker heeft voor de derde keer op rij beste paasbrood, maar: ‘Het is geen vanzelf­spre­kend­heid’

Het beste paasbrood van Nederland, daarvoor moet je bij bakkerij Nijkamp in Holten en Zutphen zijn. Gisteren is het paasbrood van de bakkerij voor de derde keer op rij uitgeroepen tot het lekkerste van Nederland. ,,Het geheim vertellen we natuurlijk niet.”