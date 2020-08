Bij Francien werd pas op haar dertigste adhd ontdekt: ‘Het is er altijd, zelfs tussen de lakens’

Of ik Francien Regelink ken en haar wil interviewen? Vraagt de redactiechef. Of ik Francien Regelink ken? Natuurlijk. We gaan terug naar groep 1 van de Beatrixschool in Harfsen, het dorp waar we allebei opgroeiden. Na de puberteit verloren we elkaar alleen uit het oog.



Op de Beatrixschool stond ik te boek als druktemaker, alleen dat ‘deerntje’ van Regelink sloeg alles. Zo luidde vaak de slotsom. Soms moest ik, na een stoeipartijtje, pauzeslang in het klaslokaal blijven. Francien kreeg een keer tegelijkertijd straf, maar met een totaal andere sanctie: ze moest rondjes rennen rond het schoolgebouw, om haar energie kwijt te raken.



Francien was een jongensachtig meisje en maakte van de wereld één grote apenkooi. In onze kleuterjaren groette ze mij eens in de speeltuin. ,,Hé, André.’’ Ik draaide om mijn as maar zag niemand. Wie riep mij? Bleek dat Francien in de bovenste tak van een metershoge boom was geklommen.



Op verjaardagsfeestjes bleef ik graag dicht bij Francien in de buurt, als iedereen. Want: gegarandeerd entertainment. Zo was er eens een partijtje waarbij de moeder des huizes opschepte, over de nieuwe fotocamera. Ze wilde de eerste foto maken – de camera drukte ze al tegen haar wenkbrauw – toen Francien haar lachend bekogelde met gevulde waterballonnen. Francien dacht niet, Francien deed.



Telefonisch, om deze interviewafspraak te maken, vroeg ik waar haar nieuwe boek over ging. Haar worsteling met adhd, nu het recent bij haar gediagnosticeerd was. Dus dat was het, al die jaren. Francien was ‘geen aparten’n’, zoals ‘ons dorp’ riep. Francien had adhd.