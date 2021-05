Bijzonder kunstwerk van Lochemse huisarts Jeroen ziet hij na diefstal waarschijnlijk nooit meer terug

Keramiste Els uit Eefde gaat op de Engelse toer met Londense kunstenaar Paul: ‘A perfect match’

1 mei Els Bottema (67) kent Paul Kindersley (35) al sinds hij als jongen van 5 of 6 jaar vanuit Engeland bij haar gezin in de Achterhoek kwam logeren. En nu beschildert Paul haar keramiek, die wordt verkocht in een galerie in hartje Londen.