Bijzondere gast-dj's gaan Mañana Mañana in kleine uurtjes op de kop zetten: ‘Afvoerputje voor nachtbrakers’

Dolblije Rinke (3) heeft dankzij Cathy zijn moederdag­ca­deau­tje terug: ‘Heb gezegd dat hij het nog even goed moet verstoppen’

De eigenaar van het moederdagcadeautje dat Cathy Ververda in Deventer op straat vond, is terecht. Dolblij is Rinke het pakketje samen met zijn moeder bij Cathy op komen halen. Net op tijd voor moederdag.