Boer Koolen gooit het over andere boeg

In dat kader zijn onlangs onder meer in Barchem stallen in gebruik genomen. Dat bevestigt Marcel Schiphorst, adviseur en zegsman van Koolen. Aanvankelijk wilde Koolen aan de Polweg in Wichmond een megastal realiseren. Hij wilde daar 388 runderen gaan houden. Op termijn zou dat aantal uitgebreid moeten worden naar meer dan duizend. Dat voornemen stuitte vanaf het begin op verzet van bewoners. Omwonenden voerden (juridische) procedures om de komst van een boerderij met die omvang te voorkomen. Donderdag werd bekend dat omwonenden de handen ineen hebben geslagen om de bestaande boerderij en omliggende grond te kopen. Omwonenden en eigenaar Dutch Dairy Genetics sloten deze week een overeenkomst. Daarmee is de komst van een megastal in Wichmond van de baan.

Het is niet langer de bedoeling om op één locatie veel vee te houden. In het buitengebied is daar weinig steun voor, constateert Schiphorst op basis van ervaringen in Wichmond. In plaats daarvan wordt vee over meerdere locaties verspreid in bestaande stallen met bestaande rechten, is nu de filosofie. Recent is in dat kader een locatie tussen Barchem en Zwiep in gebruik genomen, bevestigt hij wel. Daar staan volgens Schiphorst 150 à 160 stuks vee.