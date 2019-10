Boeren uit Oost-Nederland barbecueën bij het Binnenhof: ‘Het ging echt viraal, als een soort spinnenweb’

Bij loonwerkbedrijf Sturris in het Gelderse Laren verzamelen zich woensdagmorgen in alle vroegte honderden boeren. Met 270 trekkers rukken ze op naar Den Haag. Niet rechtstreeks, maar met een omtrekkende beweging, want de Hofstad is omgebouwd tot een bijna onneembare vesting.

,,We zijn naar Katwijk aan Zee doorgereden, en van daaruit via het strand tot aan de Pier van Scheveningen. Uiteindelijk zijn we gestopt op zo'n 150 meter van het Binnenhof, prachtig toch’’, blikt Mark Rood (26) uit Holten met een brede grijns terug.

Massale opkomst

Hij is een van de organiserende boeren. De opkomst is veel hoger dan Rood kon dromen. ,,In eerste instantie was vijftig al een droom. Het ging echt viraal, als een soort spinnenweb.” Ze willen Nederland wakker schudden, zeggen de vaak jonge boeren uit de Achterhoek, Twente en Salland. ,,Als wij nu niet in actie komen, dan is er geen volgende generatie meer.” In Den Haag willen ze vooral hun punt duidelijk maken: de stikstofregelgeving moet anders. Meer zoals in Duitsland bijvoorbeeld, of in ieder geval Europees op één lijn.

