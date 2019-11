Boeren willen Top 2000 bestormen met nummer van Normaal

videoNiet Bohemian Rhapsody , maar een nummer van de boerenrockband Normaal moet dit jaar op nummer 1 in de Top 2000 binnenkomen. Tenminste, als het aan de boeren pr-organisatie Team Agro NL ligt. Vandaag werd een ludieke actie gelanceerd om De boer dat is de keerl bovenaan de lijst der lijsten te krijgen.

De oproep, die onder meer via social media met de hashtag #odeaandeboer wordt verspreid, is een nieuw initiatief om aandacht te vragen voor de agrarische sector. ,,We willen de boeren in deze roerige tijd op een positieve manier steunen’’, verklaart Annemieke Schinkel, bestuurslid van Team Agro NL. Daarmee verwijst ze naar de veelbesproken stikstofmaatregelen en daaropvolgende demonstraties in heel Nederland.

Drie nummers

Het idee is simpel: door het verspreiden van een stemadvies - met in totaal drie nummers over het boerenleven - hoopt Team Agro NL dat er massaal op de ‘boerennummers’ wordt gestemd. Zo vaak, dat ze een plekje krijgen in de jaarlijkse Top 2000. Naast De boer dat is de keerl gaat het om Lekker op de trekker van Mannenkoor Karrespoor en Op ’t platteland van Daniël Lohues.

,,Muziek is een verbindende factor’’, verklaart Schinkel de actie. ,,En de Top 2000 leeft in alle lagen van de bevolking. We hopen dan ook dat niet alleen boeren stemmen, maar ook burgers die de agrarische sector een warm hart toedragen.’’

De nummerkeuze had nog wel wat voeten in de aarde. ,,Er zijn meer nummers, zeker ook van Normaal, die geschikt zijn. Maar uiteindelijk moesten we natuurlijk kiezen.’’

Kritiek

De actie kan op social media al op de nodige positieve aandacht rekenen. Onder meer het officiële account van voetbalclub De Graafschap betuigt steun. Maar er zijn ook critici. ‘Niet alles politiek maken’, stelt iemand op Twitter. ‘Ik snap de gedachte erachter. Maar gewoon niet doen.’ Een ander reageert: ‘Misbruik Top 2000 niet voor uw politiek gekleurde boodschap’.

Annemieke Schinkel wuift die kritiek weg. ,,Het gaat niet enkel om een politiek geluid. Dit is veel breder. Het is een weloverwogen actie om boeren en burgers meer te verbinden. Muziek is dan een mooie manier op onze trots voor de boer te tonen.’’

Stemmen voor de Top 2000 kan vanaf 1 december.