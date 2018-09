Boerin Suzanne neemt het op voor bekritiseerde Yvon Jaspers

De boerin die vorig jaar televisiepersoonlijkheid Yvon Jaspers een kalfje schonk en daar een boete van 5.200 euro kreeg, is verontwaardigd over de kritiek die op Jaspers en haar wordt geuit. Onterecht en nergens op gebaseerd, stelt ze.

In een artikel van dagblad Trouw wordt de onafhankelijkheid van Yvon Jaspers in twijfel getrokken. Als voorbeeld wordt de kwestie rond het kalfje aangehaald, dat ze van de Aaltense boerin Suzanne Reusink kreeg. Jaspers was in juni 2017 in Aalten te gast bij de Farm & Countryfair en omdat ze gezegd had dat ze graag boerin wilde worden, leek het Ruesink een mooie stunt haar een kalfje te geven.

Probleem was, zo bleek maanden later, dat daar een heffing over betaald moet worden. En dus kreeg Ruesink een rekening. ,,Dat had te maken met de regelgeving die net was veranderd. Had ik misschien moeten weten, maar ik denk dat negentig procent de boeren niet precies wist hoe het zat.’’

Quote Als ze me hadden gebeld, hadden ze geweten hoe het precies zit. Suzanne Reusink

Passend

Hoe dan ook: Jaspers kaartte de kalfjeskwestie aan in een van haar televisieprogramma's. Reclame voor de Farm & Countryfair, aldus Trouw. En helemaal passend in de opdracht van ForFarmers uit Lochem, waar Jaspers naast haar riante omroepsalaris sinds 2015 ook geld van ontvangt. Voor ForFarmers moet ze de boerentrots versterken en daarmee vooral het imago van veevoedergigant, schrijft Trouw.

De hele kwestie rond het kalfje lijkt zo bijna een vooropgezet plan. ,,Ik heb me verbaasd over het artikel", verzucht Ruesink. ,,Als ze me hadden gebeld, hadden ze geweten hoe het precies zit."