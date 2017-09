Boete voor mishandeling agent op kermis Lochem

Een vechtpartij op de kermis in Lochem in mei vorig jaar trok veel bekijks. Een 20-jarige jongedame zwaaide wild met haar armen voor zij door een agent werd ingerekend. ,,Het kan zijn dat ik hem geraakt heb.''

De agent hield aan het voorval een wondje op zijn lip over. En dus stond M.J. dinsdag in Zutphen terecht over verdenking van mishandeling van een agent. Het Openbaar Ministerie treedt doorgaans fel op tegen personen die het opnemen tegen de politie. Zo ook tegen deze tengere jongedame. Ze wist ook wel dat ze weg had moeten gaan toen de politie arriveerde. Maar de agent bewust tegen zijn hoofd slaan? Nee, daarvan was geen sprake.

In de rechtszaal werden beelden van de vechtpartij getoond. Te zien is dat het hoofd van de agent terugdeinst en dat de vrouw met een van haar armen zwaait. Daarna wordt ze hardhandig ingerekend. Maar deinsde het hoofd van de agent uit voorzorg terug, of kwam het door de rake klap?

Mishandeling

De officier van justitie vond een mishandeling toch bewezen. De situatie was zo grimmig dat de agenten de wapenstok hadden gepakt om de menigte uiteen te drijven. Dat is een situatie waarin J. had moeten bedenken dat ze weg moest gaan. En door met haar armen te zwaaien liep ze bewust de kans dat ze de agent zou raken.