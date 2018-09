Boodschappen doen in 'miljonairsdorp' Gorssel: 'De mensen zijn hier heel normaal'

ALS-pa­tiënt uit Gorssel weer bij City Swim, ditmaal wandelend

9 september ALS-patiënt Robert Paul Wielinga uit Gorssel had niet durven dromen dat hij er nog zou zijn. Sterker: hij was van plan dit weekend voor de derde keer op rij de Amsterdamse grachten in te duiken tijdens de City Swim. Omdat het evenement werd afgelast, wandelde de Gorsselnaar voor het goede doel.