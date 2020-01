Bosrestaurant in Joppe staat weer op de kaart na verwoestende brand: ‘Wat waren we machteloos’

,,Je kunt het je bijna niet meer voorstellen, hè?’’, zegt Riska van Til. ,,De brandhaard was daar, boven de trapopgang, je keek zo de hemel in.’’ Riska is samen met haar zus Gerdie Oostenenk en hun partners Ton van Til en Jeroen Wendt eigenaar van het restaurant waar op 6 november 2018 het noodlot toesloeg. ,,Ik kreeg weer kippenvel toen bij een speech, vrijdagavond, de herinneringen aan de brand bovenkwamen. Wat waren we machteloos en wat waren we aangeslagen. Toch wisten we eigenlijk meteen al, ondanks alles, dat we een doorstart wilden maken.’’