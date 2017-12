'Bouw nieuwbouwhuis in Lochem niet meer op aardgas'

Het adviesbureau heeft in opdracht van de gemeente Lochem in kaart gebracht wat er moet gebeuren om duurzaamheidsambities waar te maken. De ambitieuze doelstellingen die Lochem op dat terrein heeft komen nog niet uit de verf. Vorig jaar werd pas 2,2 procent van de totale elektriciteitsbehoefte op duurzame wijze lokaal opgewekt, door bijvoorbeeld zonnepanelen. Omgerekend naar de totale energieconsumptie in Lochem is dat aandeel minder dan 1 procent.

Er zijn diverse opties om er meer vaart in te krijgen, zoals energiezuinig maken van woningen. Zijn advies was om bij nieuwbouw per direct aardgasvrij te bouwen. Nieuwbouwwoningen zouden dan op een andere manier van energie moeten worden voorzien, zoals via biomassa, restwarmte van industrie of via elektrische aangedreven warmtepompen. Daarnaast moet ook de opwek van energie duurzamer. Uit een rapport bleek eerder al dat Greenhouse adviseert om het te zoeken in een mix van windturbines, zonnepanelen, biomassa en waterkracht. Afhankelijk van de koers die de gemeente kiest, zijn er tussen de negen à twintig windmolens nodig en zo'n honderd hectare aan zonneparken. Voor elke windmolen die er niet komt is 7 hectare extra zonnepark nodig om dat te compenseren.