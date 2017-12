'Bouw nieuwe Lidl Lochem op andere plek'

De Lidl is van plan om te verhuizen naar nieuwbouw op het gasfabriekterrein. Omwonenden toonden zich eerder kritisch. Zij vrezen een groot pand voor de deur. GroenLinks en PvdA zien een supermarkt op het gasfabriekterrein niet zitten. Het terrein, dat nu deels dienst doet als parkeerplaats voor bezoekers aan het centrum en voor de rest braak ligt, ligt in een woonwijk aan de rand van het centrum. Daar zouden volgens die twee partijen woningen meer op zijn plek zijn. ,,In een woonwijk wil je niet veel vrachtverkeer'', zegt Jolande van Borrendam, fractievoorzitter van GroenLinks. Lidl trekt juist veel bezoekers, veronderstelt zij. ,,En die moeten allemaal parkeren.'' GroenLinks en PvdA vinden dat nieuwbouw van de Lidl beter past aan de Hanzeweg, in het gebied dat onderdeel is van Etalage naar de Toekomst, een veelomvattend project om het gebied tussen Hanzeweg en Berkel opnieuw in te richten.

Minder enthousiast

Andere partijen zijn op dit moment minder enthousiast over dat idee. Wethouder Bert Groot Wesseldijk (Gemeentebelangen) wijst er op dat de raad in het verleden juist heeft besloten dat er een supermarkt op het gasfabriekterrein mag komen. Bovendien zijn er afspraken gemaakt met ontwikkelaars over het gasfabriekterrein en de Hanzepoort. Andere fracties in de gemeenteraad reageren terughoudend. VVD, D66 en Gemeentebelangen wijzen eveneens op besluiten die de raad in het verleden heeft genomen over vestiging van een supermarkt op het gasfabriekterrein. GroenLinks en PvdA, die zes van de 23 zetels hebben in de gemeenteraad, werpen tegen dat het nog niet te laat is om een andere weg in te slaan.