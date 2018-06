Bouw van schakelstation Gorssel nu wel op schema

De bouw van het schakelstation mag dan weliswaar met een vertraging van zeker een jaar begonnen zijn, de werkzaamheden liggen nu wel op schema. Aannemer Klaassen Groep is vanaf april bezig met het bouwen van het station aan de Groeneweg in Gorssel.

Naar verwachting is de aannemer in augustus klaar. Dan is het tijd voor Liander, de netbeheerder en de eigenaar van het schakelstation, om het gebouw in te richten met de nodige installaties. ,,Daarna kan het station worden aangesloten op het netwerk en kan het ingebruik worden genomen'', licht Peter Hofland, woordvoerder namens Liander toe. Hij verwacht dat het in het voorjaar van 2019 daadwerkelijk zal moeten gaan functioneren.

Huiverig

De komst van het schakelstation heeft nogal wat voeten in de aarde gehad omdat de omgeving en de Dorpsraad Gorssel aanvankelijk zeer huiverig stonden tegenover de plannen van Liander. Er zijn vervolgens uitgebreide overlegrondes geweest met als belangrijke uitkomst dat het schakelstation verdiept zal worden aangelegd. Het betonnen gebouw krijgt ook nog een houten omlijsting om de aanblik wat te verzachten.

,,We gaan ook zorgen dat er een haag om het gebouw heen komt zodat het nog meer aan het zicht wordt onttrokken'', voegt Hofland nog toe. Die haag moet tevens een beschutte plek worden voor vogels en insecten, zo is met het Gelders Landschap afgesproken, meldt de Liander-woordvoerder .

Inspraak

Het gebouw wordt ongeveer twintig meter lang, acht meter breed en ruim vier meter hoog. Als gevolg van de weerstand in Gorssel is het gebouw uiteindelijk 1,15 meter verdiept aangelegd. ,,De bouw heeft dan wel vertraging opgelopen, maar wij hopen natuurlijk dat door de inspraak er wel iets neergezet wordt dat op instemming kan rekenen in Gorssel'', zegt Hofland.

Bedrijventerrein