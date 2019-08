Bouwmisser bij school in Eefde: gemeente Lochem moet 50.000 euro ophoesten

Geert en Leen doen al voor de tiende keer mee aan Fietsvier­daag­se Achterhoek: ‘De mensen hier zijn zo gastvrij’

7:00 Ze fietsen elke dag en als het even kan doen ze elk jaar mee aan de Fietsvierdaagse De Achterhoek. Geert en Leen Bambacht zijn vanaf zaterdag al in Laren. Voor de tiende keer doet het echtpaar uit de Betuwe mee. ,,We genieten zo van deze dagen.’’