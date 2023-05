Bram (24) kan bijna niets, zijn moeder vecht voor betere zorg: ‘Uitputtende slag om het vol te houden’

Verwarring en ergernis over fietsen in Deventer binnenstad: mag je hier nu wel of niet parkeren?

Hinderlijk geparkeerde fietsen en een gebrek aan stallingen, al langer klagen bewoners en ondernemers in de Deventer binnenstad hierover. Is fietsparkeren in de Gedempte Gracht dé oplossing? Nieuw geplaatste rekken oogsten kritiek en lof én het regent daar waarschuwingen. Niemand lijkt het meer te snappen.