Brand in dak van FrieslandCampina in Lochem, flinke rookwolken slaan uit het pand

Renovatie Zutphense herberg lijkt weer stapje dichterbij: ‘Positief, maar we zijn er nog lang niet’

Gloort er toch hoop voor Het Kanon, de door de brand verwoeste herberg in de Zutphense wijk De Hoven? Pandeigenaar Marc van Broekhuijsen en de gemeente Zutphen zijn weer in gesprek over herbouw, nadat Van Broekhuijsen eerder nog de handdoek gooide. Renovatie lijkt steeds dichterbij te komen.