Brandweer bevrijdt jonge gansjes uit de sluis van Eefde

De brandweer is zondag ruim een uur druk geweest om jonge ganzen uit de sluiskolk in Eefde te bevrijden. De jonkies konden er niet zelfstandig uit vliegen.

Het ganzengezin had zich verschanst in de oude sluiskolk in Eefde. Enkele weken geleden is daar een nieuwe sluis geopend en binnenkort laat Rijkswaterstaat de oude sluis leegpompen voor renovatie.

Rand

De oude sluis is daarom nu niet in gebruik, waardoor de deuren dicht blijven. De jonge ganzen hadden daardoor geen kans om zwemmend de sluis te verlaten. Volgens medewerkers van de dierenambulance kunnen ze er wel in komen omdat de rand niet heel hoog is, maar komen de jonkies er niet meer uit als de ouders vliegend de sluis verlaten.

Vangen

De brandweer ging daarom met twee man het water in om de ganzenkuikens te vangen. Medewerkers van de dierenambulance lokten de ouders naar een ander stuk water en herenigden ze daar met hun kroost, zodat ze morgen niet weer de sluis in duiken. Volgende week wordt het water uit de sluis gepompt en is het probleem dus opgelost.