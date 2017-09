Brandweer redt visser uit Twentekanaal in Lochem

Nieuwe glijbaan Leussinkbad Laren stap dichterbij

3:00 Een nieuwe glijbaan en renovatie van versleten onderdelen in het Leussinkbad in Laren is een flinke stap dichterbij. Het zwembad kan 80.000 euro tegemoet zien van de gemeente Lochem. Het college van burgemeester en wethouder is bereid om dat bedrag ter beschikking te stellen.