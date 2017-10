Brug op Gorsselse Heide mag van rechter

Verhouding verslechterd

De bijeenkomst in de hervormde kerk in Gorssel werd gehouden omdat het natuurherstelplan zo goed als afgerond is. De Gorsselse Heide was ooit militair terrein. Nu is het in eigendom bij de Stichting IJssellandschap, maar het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd door de Stichting Marke Gorsselse Heide. Dit is een burgerinitiatief waarbij rentmeester Duivenvoorden een grote rolde speelde en nog steeds speelt. De afgelopen jaren heeft de natuur zich -mede door tal van maatregelen- weten te herstellen op het 100 hectare grote terrein. Vrijwilligers hebben hieraan een belangrijke bijdrage geleverd.