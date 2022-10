Brug voor boeren in Almen dichtbij, maar oversteek voor wandelaars nog ver weg

Kerk in Epse verdwijnt, Eefde en Gorssel gaan samen diensten houden door torenhoge energiere­ke­ning

De nood is hoog bij de protestantse kerken in Epse, Eefde en Gorssel. Die in Epse is niet langer rendabel, sluit na komend weekeinde haar deuren en is verkocht. De kerken in Eefde en Gorssel gaan vanwege de torenhoge energierekening gedurende de wintermaanden samen diensten houden: de ene week in Eefde en de andere week in Gorssel.

27 oktober