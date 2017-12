Buitengebied Lochem krijgt glasvezel via CIF

Inwoners en bedrijven in het buitengebied van de gemeente Lochem beschikken voor de zomer van 2019 over glasvezel. Lochem gaat daarvoor in zee met het bedrijf CIF.

Dat bleek maandagavond tijdens een bijeenkomst over glasvezel. Daarmee neemt het glasvezeldossier een verrassende wending. Lochem tracht al enige tijd partijen te bewegen om glasvezel, dat onder meer snel internet mogelijk maakt, aan te leggen in het buitengebied. Dat is een veel geuite wens. Nu zijn zo'n drieduizend adressen in het buitengebied daarvan verstoken.

Het bedrijf CIF zou aanvankelijk de aanleg voor z'n rekening nemen. CIF maakte eerder dit jaar een pas op de omdat de aanlegkosten in andere gemeenten waar het het bedrijf reeds aan de gang ging, zoals Berkelland, hoger uitvielen dat was geraamd.

Buizenstelsel

Lochem wilde echter vaart blijven maken. De gemeente bedacht daarom, samen met een aantal buurgemeenten, een plan om zelf een buizenstelsel aan te leggen. Aanbieders zouden daar dan tegen betaling gebruik van kunnen maken. KPN toonde reeds interesse daarvoor. Aanleg van buizenstelsel zou de gemeente Lochem zo'n 4 miljoen euro kosten.

Nu gaat Lochem echter toch met CIF in zee. Vanaf circa eind februari tot begin mei wordt de animo gepeild. Bij de voldoende animo begint de aanleg na de zomervakantie van 2018. Voorwaarde daarvoor is dat minimaal 50 procent van het potentiële aantal aansluitingen meedoet. Voor de zomer van 2019 is de klus dan geklaard, is de bedoeling.

Daarmee is het buizenplan van de baan en houdt de gemeente 4 miljoen euro op zak. Doorslaggevend om toch met CIF in zee te gaan is dat er nu een concreet aanbod met planning ligt, gaf wethouder Bert Groot Wesseldijk (Gemeentebelangen) aan. ,,Dat is veel concreter dan in het verleden.''

Duurder