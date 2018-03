Buren krijgen geld van De Witte Berken

Ontwikkelaar Cornelis Kolk stapte tevergeefs in hoger beroep naar de Raad, omdat hij het onzin vindt om ruim 15.500 euro schadegeld aan buurfamilie Salimans te betalen. De Raad van State vindt het helemaal geen onzin. Kolk wil een twintigtal recreatiewoningen op het recreatieterrein bouwen. De 19 geplande recreatiewoningen komen op een voormalig natuurveld ten zuiden van de woning. Salimans lijdt schade omdat de recreatiewoningen in het nieuwe bestemmingsplan zeven in plaats van 4,5 meter hoog mogen worden. Verder mogen de woningen op vijf meter afstand van de zuidelijke perceelsgrens van Salimans aan de Zutphenseweg gebouwd worden. De Raad van State vindt om die reden een compensatie van 15.500 euro redelijk aangezien de waardedaling van Salimans perceel en woning op 30.000 euro is geschat. Verder blijkt dat Kolk juridisch een plank heeft misgeslagen. Volgens Kolk wist Salimans bij aankoop van de woning in 1978 dat ze bij een recreatiepark gingen wonen en dat die ooit wel eens richting haar woning zou uitbreiden. De Raad van State stelt dat Kolk dat niet eerder in de bezwaar- of beroepsfase heeft aangevoerd. En dan mag het ook niet meer in hoger beroep, ook al zou hij alle gelijk van de wereld hebben. Mogelijk een kostbaar foutje, temeer daar Kolk nog geen recreatiewoning heeft verkocht. Er staan intussen twee modelwoningen maar echt storm loopt het niet.