Burgemeester biedt hulp bij botsing

Dorpsplein moet Epse een hart geven

17 oktober In Epse moet een dorpsplein komen dat het middelpunt van het dorp moet worden. Dat idee is neergelegd in het nieuwe Dorpsplan Epse/Joppe. Volgend voorjaar zou er een aanvang kunnen worden gemaakt met het verwezenlijken van het plein. ,,Vanuit sociaal oogpunt is het zeker nodig.’’