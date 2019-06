Burgemeester Lochem na aanval: ‘Geen flauw benul waar hackers op uit waren’

Vorige week donderdag kreeg de Lochemse burgemeester ‘een van de naarste berichten die je kunt krijgen’: hackers hebben zich succesvol een toegang verschaft tot het computersysteem van de gemeente. ,,We hebben een heleboel persoonsgegevens van mensen en daar moeten we goed voor zorgen. Wat we nu weten is dat er 32 mb naar buiten is geupload. Dat is te weinig voor de gehele gemeentelijke basisadministratie, maar het is ook weer niet niets. Maar we weten dus nu nog niet wat er aan gegevens is buitgemaakt. Dat zal het onderzoek moeten uitwijzen.’’