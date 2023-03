Burgerboeren krijgen steun voor nieuwe manier van voedselvoorziening, maar grond blijkt struikelblok

update Forse stijging van aantal coronapa­tiën­ten in ziekenhui­zen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is maandag opgelopen tot 907. Dat is het hoogste niveau sinds 19 oktober vorig jaar, aldus cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). ‘Extra belastend’ vindt bijvoorbeeld het ziekenhuis in Harderwijk. Maar van paniekvoetbal is nergens sprake.