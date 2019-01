Busje zonder kentekenplaten brandt uit in bossen bij Epse

De Dijk in openlucht­the­a­ter Lochem

14 januari De Nederlandstalige rockband De Dijk gaat optreden in het openluchttheater in Lochem. De band met zanger Huub van der Lubbe treedt op vrijdag 28 juni op in het Lochemse theater. De kaartverkoop start medio deze week, zo laat het openluchttheater weten. Via de Facebookpagina van het theater zal daar eerdaags meer informatie over te vinden zijn. Naar verwachting zijn kaarten voor het concert van De Dijk bij de VVV in Lochem en online te koop.