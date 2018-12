Buurt in verzet tegen recreatiewoningen in Klein Dochteren

Niet rijp

Het onderwerp is in ieder geval over twee weken nog niet rijp om in de voltallige gemeenteraad besproken te worden, zo bleek maandagavond. Over veertien dagen gaan de fracties er samen met de verantwoordelijke wethouder Bert Groot Wesseldijk opnieuw over spreken. Tijdens de inspraakronde bleek dat de bewoners veel huiver voelen ten aanzien van de ondernemer omdat hij enkele jaren geleden allerlei activiteiten ontplooide bij en in zijn woning die niet gelegaliseerd bleken te zijn.