Buurtvereniging wil meedenken over toekomst hertenkamp in Lochem

Larense meiden: Sri Lanka te gevaarlijk en daarom naar Gambia

3 juni Het wordt geen Sri Lanka, maar Gambia. Elf meiden uit Laren, Ruurlo, Bathmen, Exel, Vorden en Lochem zouden deze zomer vrijwilligerswerk gaan doen in Sri Lanka, maar hebben daar nu definitief van afgezien omdat de situatie in dat land nog te onveilig is. In april zijn in het land een serie aanslagen gepleegd waarbij honderden mensen om het leven zijn gekomen.