Campina in Lochem ontruimd wegens salpeterzuur-gevaar

Verkeers­drem­pel en chicanes voor veiliger Vordense­weg

13 september Een nieuwe drempel in combinatie met twee chicanes moet de Vordenseweg in Lochem veiliger maken. De weg krijgt nieuw asfalt en aan weerszijden een betonrand. Over welke maatregel gewenst is aan het begin van de weg gaat de gemeente in overleg met omwonenden bepalen.