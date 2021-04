Canal Parade Lochem hoogst onzeker, maar: ‘Gesprek over druk op kinderen met homoseksuele gevoelens is pure winst’

Van ’t Erve was erg boos toen hij in NRC Handelsblad las hoe christelijke leerlingen door scholengemeenschap Gomarus in Gorinchem worden gedwongen hun homoseksuele gevoelens op te biechten aan hun ouders. Ook als ze daar nog niet klaar voor zijn. Op Twitter sprak hij zijn steun uit voor de lhbti-gemeenschap en bood Pride Amsterdam ook hulp aan. Want mocht het meerdaagse festival rondom de Canal Parade in Amsterdam niet doorgaan vanwege corona, dan zou hij graag helpen om het eenmalig naar Lochem te halen. In samenwerking met de organisatie van Zwarte Cross zou er veel mogelijk kunnen zijn.