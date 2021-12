Chalet in Harfsen in de fik, politie spreekt van ‘bijzondere omstandigheden’

Nog veel onduide­lijk­heid over mogelijk schietinci­dent Kring van Dorth: ‘We begrijpen er niets van’

Er is vooralsnog veel onduidelijk over het mogelijke schietincident aan de Kasteelweg in Kring van Dorth, een kleine buurtschap nabij het dorp Harfsen, in de gemeente Lochem. In de nacht van vrijdag op zaterdag zouden er mogelijk schoten zijn gelost op een woning, een vermoeden dat ondersteund wordt door gaten die in het woonhuis zijn aangetroffen.

21 november