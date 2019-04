Chantal Janzen ‘ondergepoept door koe’ tijdens tv-bezoek aan boer Joris in Joppe

‘Chantal Janzen gaat werken op een melkveehouderij in Losser’, schrijft omroep RTL bij de nieuwste uitzending van het programma Chantal Komt Werken. Ook in de voice-over wordt Losser genoemd. Een foutje, blijkt bij het zien van de beelden. Ze is op bezoek bij het bedrijf van Joris Slagman, boer en topmodel uit Joppe.

Lees ook Melkveehouder en topmodel: Joris Slagman uit Joppe is het allebei Lees meer

En dat levert kennelijk vermakelijke beelden op: ‘Terwijl de melk via de uiers de melktank in drupt, is Chantal al ondergepoept door een koe’, schrijft RTL.

Slagman blijkt al op de hoogte van het foutje met de woonplaatsen. „Mijn zusje zag dat RTL het overal over Losser had. Maar toen ik RTL belde om te vertellen dat dit niet klopte, bleek het al te laat. Alles was al klaar.”

‘Heel leuk mens’

Chantal Janzen werd dus ondergepoept in Joppe. Het mag de pret voor boer Slagman niet drukken. „Het was hartstikke leuk om aan mee te werken. Je weet natuurlijk nooit hoe iemand in het echt is, maar Chantal is ook buiten de camera's een heel leuk mens.”

In het programma probeert de blonde presentatrice allerlei nieuwe beroepen. In dit geval hielp ze Joris Slagman met het melken van de koeien. Slagman: „Dat had ze nooit eerder gedaan, dus je kunt niet verwachten dat het in één keer goed zou gaan. Maar ze deed het niet slecht.”

Chantal Komt Werken is donderdagavond om 20.30 uur te zien op RTL4.