CIF: 'Nu echt met glasvezel aan de slag in Lochem'

Eerder deze week maakte de gemeente Lochem bekend met CIF in zee te gaan om het buitengebied te voorzien van glasvezel. Dat maakt onder meer snel internet mogelijk. CIF was evenwel al eens eerder in beeld om aan de slag te gaan in de gemeente Lochem.

Pas op de plaats

Aanvankelijk was het de bedoeling om al dit jaar de animo te peilen en inwoners te voorzien van glasvezel. CIF maakte begin dit jaar echter een pas op de plaats omdat de aanleg in andere gemeenten tegen viel. Daarop besloot Lochem om op zoek te gaan naar een alternatief. Nu sluit Lochem echter toch een overeenkomst met CIF, werd deze week bekend. Een van de redenen is daarvoor is dat CIF nu een concrete planning kan overleggen. Bij voldoende animo begint de aanleg na de zomervakantie van 2018. Voor de zomer van 2019 is de klus dan geklaard, is de bedoeling.

Voorwaarde