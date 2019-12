Circulus-Berkel moet aan de bak om groot contract van Lochem te behouden: bewoners niet tevreden

Video Rouw overheerst bij collega’s na explosie in Lochem

3 december Bij een explosie in een zeecontainer is gisterochtend om kwart over zeven een medewerker van de Twentsche Kabelfabriek in Lochem om het leven gekomen. Zijn collega’s tasten nog in het duister hoe dit kon gebeuren. ,,Wij zijn verbijsterd.’’