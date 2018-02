Cliënt kiest zelf aanbieder medisch hulpmiddel

Inwoners van Lochem, Zutphen en Brummen die via de gemeente een rolstoel, scootmobiel of ander medisch hulpmiddel krijgen, hebben straks wat te kiezen. Idee is namelijk om drie aanbieders vast te leggen om dat te verzorgen. Dat moet leiden tot een betere service.

Klachten

Over Welzorg, de huidige leverancier van hulpmiddelen zoals rolstoelen en scootmobiels en woningaanpassingen, zijn al langer veel klachten. Klanten zeggen dat ze slecht of niet snel genoeg geholpen worden, vooral als er reparaties nodig zijn. Bovendien werd dikwijls te laat of niet geleverd.

Lochem, Zutphen en Brummen besloten daarom vorig jaar om samen met zes andere gemeenten in deze regio op zoek te gaan naar een andere aanbieder. Uitgangspunt is nu om niet één maar drie aanbieders te contracteren.

Idee is dat die bedrijven door onderlinge concurrentie hun uiterste best gaan doen. Bovendien is er een vangnet als een van de aanbieders in gebreke blijft. Daarmee wordt onder meer tegemoetgekomen aan een wens van belangenbehartigers van cliënten.

Oktober

De nieuwe werkwijze raakt honderden mensen in deze regio. Alleen al in Lochem maken ruim zeshonderd mensen via de gemeente gebruik van medische middelen. De nieuwe werkwijze gaat op 1 oktober in. Tot die datum loopt er nog een contract met Welzorg.

Catherine Muilwijk (84) is enthousiast over het idee om met meerdere aanbieders in zee te gaan. De Zutphense deed vorig jaar in de Stentor haar beklag over Welzorg. Ze kon niet overweg met de elektrische rolstoel die door Welzorg was geleverd. Ze wilde haar oude scootmobiel terug, maar dat kon niet à la minute. Consequentie daarvan was dat ze weken aan huis was gekluisterd. Muilwijk noemt het een 'geweldig idee' om drie aanbieders vast te leggen. ,,Ik geloof in keuzes. Tot nu toe hadden we geen keuze. Het lijkt me dat dat alleen maar verbetering kan brengen.''