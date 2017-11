Collecterende oplichter 'Dieren in Nood' uit Eefde opnieuw bestraft

Rustig legde de 34-jarige Martijn M. uit Eefde aan de politierechter in Zutphen zijn bedoelingen uit. Met een zelf beplakte collectebus ging hij in juli in Elburg en Putten langs de huizen. Maar slechts een klein deel van de opbrengst van de collecte komt daadwerkelijk bij een goed doel.

In 2016 haalde hij 4.000 euro binnen en maakte slechts 250 euro daarvan over naar onder meer de Dierenbescherming. ,,Dat kan wel kloppen, ja. Het uurloon gaat eraf. Ik heb in maart vorig jaar de stichting opgezet en daar zitten onkosten aan'', zei M. droog. Hij had voor zichzelf een uurloon van 11,50 euro bedacht. Dat het niet helemaal snor zat, wist hij zelf ook wel. Niet alleen door de eerdere veroordelingen maar ook omdat een getuige hem zijn collectebus in het struikgewas zag gooien toen een politiewagen voorbij reed. ,,Ik had het er alleen even neergelegd om het later weer op te halen. Ik had geen vergunning'', zei M. erover. Verscheidene mensen uit Putten en Elburg deden aangifte tegen hem.