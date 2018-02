Cornielje aangesproken op N348 bij Gorssel

Onderdeel daarvan was een sessie met raadsleden, waarbij verschillende onderwerpen de revue passeerden. Zo werd onder meer de provinciale weg N348 aangestipt. De inrichting van die weg en de gewenste maximumsnelheid tussen Eefde en Gorssel zijn al langer voer voor discussie. De provincie is van plan om een proef van een half jaar te doen waarbij de snelheid omlaag gaat van tachtig naar zestig kilometer per uur. De wegeigenaar is benieuwd naar het effect op de veiligheid. Omwonenden zijn er blij mee. Het bedrijfsleven uit Zutphen is daarentegen fel tegen.