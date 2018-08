Crisisopvang Villa Achterstraat in Lochem failliet

Het huis wordt beheerd door Stichting Kinderhuis 'de Kleine Prins'. Het bestuur van de stichting heeft zelf het faillissement aangevraagd, zegt curator Alwin Dooijeweerd. ,,De stichting kwam in de knel door ziekmeldingen onder het personeel, waardoor de kosten hoger werden. Toen een instelling die zorg inkocht daarmee stopte is besloten om met het kinderhuis te stoppen. Er was geen basis om op verder te gaan."

Doorstart

Het faillissement werd dinsdag uitgesproken. De curator acht het onwaarschijnlijk dat er een doorstart komt. Daarom gaat hij het dienstverband van de dertien personeelsleden opzeggen. Het faillissement heeft geen gevolgen voor de kinderen. Zij zijn in de afgelopen periode overgebracht naar andere opvanglocaties. Op de website van Villa Achterstraat dat het kinderhuis per 1 augustus is gestopt. Eigenaar Agnes Stottelaar was niet bereikbaar voor een toelichting op het faillissement.

Het kinderhuis werd tien jaar geleden als particulier initiatief opgericht door Stottelaar. De start was vals. Een forse verbouwing was nodig, omdat het pand niet brandveilig bleek. Villa Achterwerk richtte zich op crisisopvang van kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 18 jaar. Zij kregen in het kinderhuis een onderkomen, omdat zij tijdelijk of permanent niet meer in het ouderlijk huis konden wonen. Het is onduidelijk hoeveel kinderen in Villa Achterstraat verbleven.