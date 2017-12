Culturele agenda in Lochem speerpunt

Aanvoer materiaal voor sluis Eefde over water

3:00 Het overgrote deel van het materiaal dat nodig is voor uitbreiding van de sluis in Eefde wordt via het water aangevoerd. Het feit dat de brug in de Kapperallee beperkt toegankelijk is zit het project dan ook niet in de weg. Dat laat Rijkswaterstaat desgevraagd weten.